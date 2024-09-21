Stat: Eryaman
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Onur Gülter
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Alper Uludağ (Dk. 60 Schulz), Osman Çelik, Mert Çetin, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu, Tolga Ciğerci (Dk. 90 Cem Türkmen), Ali Kaan Güneren, Cephas (Dk. 86 İsmail Çokçalış), Varga (Dk. 60 Saponara), Dadashov (Dk. 60 Rotariu)
Sakaryaspor: Szumski, Ali Uğurhan Uğurlu (Dk. 46 Engin Can Aksoy), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Aabid, Emre Demir (Dk. 73 Simon), Muhammed Himmet Ertürk, Mamadou (Dk. 46 Saint Louis-Dk. 85 Zagre), Fernando
Goller: Dk. 35 Tolga Ciğerci (Penaltıdan), Dk. 84 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Erdi Dikmen, Dk. 45+4 Salih Dursun, Dk. 71 Aabid, Dk. 88 Simon (Sakaryaspor), Dk. 45+4 Dadashov, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+1 Schulz (MKE Ankaragücü)
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü Sakaryaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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