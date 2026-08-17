Ankaragücü Şampiyonluk Peşinde

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacaklarını söyledi.

Karatepe, takımın yeni sezon hazırlıklarını, kamp sürecini, transfer yasağını ve hedeflerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Beştepe Tesisleri'nde sezonun ilk etap çalışmalarına 15 Temmuz'da başladıklarını belirten Karatepe, transfer yasağı nedeniyle altyapıdan birçok oyuncuyu kampa dahil ettiklerini belirterek "Bu sene onlardan faydalanacağım. Bu oyunculardan yeni sürprizler çıkacak. Yine Türk futboluna katkı sağlayacak oyuncular çıkaracağımızı düşünüyorum. Geçen yıl da çıkarmıştık." diye konuştu.

Geçen sezon genç ve tecrübeli oyuncularla play-off'un kapısından döndüklerini hatırlatan Karatepe, genç oyuncuların gösterdiği performansın başka kulüplerin de dikkatini çektiğini, kulüp başkanı İlhami Alparslan'ın isteği doğrultusunda mevcut kadronun korunduğunu söyledi.

Genç oyuncularının geçen yıl iyi tecrübe kazandığını, bunun bir avantaj olduğunu da dile getiren Karatepe, "İkinci kampımıza Sırbistan'da devam edeceğiz. Hep söylediğim şey, burası Süper Lig takımı şartlarında olan bir camia. Biz bu ivmeyi yukarı çekerken de daha iyi kamp olanakları ve gelişimimizi daha iyi gerçekleştireceğimiz yerler düşündük. Avrupa'da, Belgrad'a yakın bir kamp merkezinde ikinci kampa başlayacağız. Bunun da bizim için ayrı bir hava katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz"

Karatepe, ikinci etapta 14 günlük bir çalışma dönemi planladıklarını ve 3-4 hazırlık maçı oynayacaklarını belirterek, sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini, Ankaragücü'nün bulunduğu konumun camianın büyüklüğüne yakışmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ankaragücü'nün her zamanki gibi hedefinin yüksek olması lazım. Ankaragücü, her zaman Süper Lig'le anılan bir takım. Ankaragücü her zaman izlenen, takip edilen, büyük bir camia. Tabii ki bulunması gereken yer burası değil. Biz geçen yıl hedefimizi yukarıya çektik. Bu sene her halükarda en azından ilk yarı için ilk dördün, ilk üçün içerisinde devamlı olup sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bunu belki birinci olarak belki de play-off'tan yapacağız."

Geçen sezon play-off hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini aktaran Karatepe, "Ankaragücü'nün layık olduğu yer üst taraflar. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmek için hem oyuncu grubu hazır, hem biz hazırız, hem camia hazır, hem başkan ve yönetimimiz hazır." dedi.

Ligdeki rakiplerini de değerlendiren Karatepe, birçok takımın yüksek bütçelerle kadro kurduğuna işaret ederek "7-8 takım ya da belki daha fazla play-off için gerçekten kıyasıya bir mücadele verecek. Biz Ankaragücü olarak yarışın içerisinde her zaman favori olarak kalmak ve güçlü bir takım hüviyetini göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Ankara, Türk futboluna çok oyuncu armağan etti"

Kulübün devam eden transfer yasağının genç oyuncular için fırsat oluşturduğunu ifade eden Karatepe, "Ankara, Türk futboluna çok oyuncu armağan etti. Arda Güler Ankara'dan çıktı. Fenerbahçe'de onunla çalışma fırsatı da buldum. Ankaragücü'nün altyapısından yetişen Arda Ünyay da şu anda Galatasaray'da. Ankaragücü'nden Akdeniz Oyunları'na Miraç Şimşek'i ve Görkem Cihan'ı gönderiyoruz, 20 Yaş Altı Milli Takım'da orada bizleri temsil edecekler. Onları çıkardığımız zaman kazanacağımız gurur da bizim için ayrı bir onur verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü'nün gençlerle birlikte 30-35 kişilik geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduğu bilgisini veren Karatepe, taraftarlarına şu sözlerle seslendi:

"Geçen yıl oyuncu kadrosuyla, yönetimle hem de camianın gücü olan taraftarla çok önemli birliktelik sağladık. Geçen yıl zor şartlarda dahi bizi destekleyen bir taraftar kitlemiz vardı. Bu sene onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Hedefi yükselttik. Yine kırılmadan, dökülmeden pozitif olarak taraftarımızın desteği hep lazım, desteklerini bekliyorum."