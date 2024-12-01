Ankaragücü ve Pendikspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Ankaragücü ve Pendikspor 1-1 Beraberlik

Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

01.12.2024 19:19
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Stat: Eryaman

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Lütfü Aydın

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 59 Arda Ünyay), Mahmut Tekdemir, Alper Uludağ (Dk. 86 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik (Dk. 69 Renaldo), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Varga, Efkan Bekiroğlu, Bajic (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Sequeirra, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Kappel (Dk. 81 Del Valle), Enes Keskin (Dk. 87 Topalli), Eze

Goller: Dk. 9 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 68 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü ve Pendikspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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