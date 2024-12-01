Stat: Eryaman
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Lütfü Aydın
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 59 Arda Ünyay), Mahmut Tekdemir, Alper Uludağ (Dk. 86 Hayrullah Bilazer), Osman Çelik (Dk. 69 Renaldo), Tolga Ciğerci, Rotariu (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Varga, Efkan Bekiroğlu, Bajic (Dk. 87 Cem Tuna Türkmen)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Sequeirra, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Kappel (Dk. 81 Del Valle), Enes Keskin (Dk. 87 Topalli), Eze
Goller: Dk. 9 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 68 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü ve Pendikspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?