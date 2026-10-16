Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Fethiye'de Fethiyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Fethiye'de Fethiyespor'a konuk olacak

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, yarın saat 19.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek. Yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz yönetiminde geçen hafta İnegölspor'a 2-1 yenilen Fethiyespor 6 maçta 4 puanla alt sıralarda, Ankaragücü ise 5 maçta 7 puanda.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 kaybeden Fethiyespor yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sezona üst sıralar hedefiyle başlayan Fethiyespor 6 maçta 4 puan toplayıp alt sıralarda yer aldı. Ankaragücü ise 5 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: DHA
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