Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Fethiye'de Fethiyespor'a konuk olacak

Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Fethiye'de Fethiyespor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, yarın saat 19.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek. Yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz yönetiminde geçen hafta İnegölspor'a 2-1 yenilen Fethiyespor 6 maçta 4 puanla alt sıralarda, Ankaragücü ise 5 maçta 7 puanda.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 kaybeden Fethiyespor yarın sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sezona üst sıralar hedefiyle başlayan Fethiyespor 6 maçta 4 puan toplayıp alt sıralarda yer aldı. Ankaragücü ise 5 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: DHA
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