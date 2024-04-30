Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi, futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi, futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi

Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi, futbolcunun PFDK\'ye sevk edilmesine tepki gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Çaykur Rizespor'la berabere kaldıkları maçta attıkları golden sonra futbolcuları Atakan Çankaya'nın, yaşadığı sevinçten dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi. Aytekin, maçın önemine dikkat çekerek, futbolcuların desteklenmesi gerektiğini belirtti ve PFDK'nin kararının düşündürücü olduğunu ifade etti.

30.04.2024 12:11
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la berabere kaldıkları maçta attıkları golden sonra futbolcuları Atakan Çankaya'nın, yaşadığı sevinçten dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Hüseyin Aytekin yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'la çok kritik bir maç oynadıklarını ve son dakikada attıkları golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, alınan puanın önemine dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'un bu sezon sahasında sadece 3 kez kaybettiğini vurgulayan Aytekin, şunları kaydetti:

"Buradan puan ya da puanlarla dönmek çok önemliydi. Özellikle ikinci yarı çok üstün bir oyun oynadık. Her ne kadar son dakika golü ile berabere kalmış olsak da aslında 3 puanı hak eden bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Cuma günü taraftarımızın önünde Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bu karşılaşmayı kazanıp ligdeki matematiksel hesaplardan uzaklaşmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan özellikle isteğimiz, her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmada da bizi son düdüğe kadar desteklemeleri. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ve oyuncularımızın kupaya da inancı tam. Ama öncelikli hedefimiz Alanyaspor karşılaşması olacak."

MKE Ankaragücü için bu sezonun çok farklı hikayeler barındırdığını belirten Aytekin, Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edilmesinin bunun son örneği olduğunu anlatarak, "Sezonun büyük bölümünde futbol oyunun her alanında ve anında; futbolcusundan taraftarına, teknik ekibinden yöneticisine kadar üzerimizde ciddi bir ön yargı ve baskı var. En son örneğini Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadık. Son saniye atılan golün sevinci ve coşkusunu yaşayan futbolcumuz PFDK'ye sevk edildi. Temsilci raporlarına da "bir şeyler söylediği görülmüş, yoğun kalabalıktan ne dediği anlaşılmamış' şeklinde geçmesine ve her karşılaşma sonunda birçok futbolcunun yaşadığı sevince benzer bir sevinç yaşayan oyuncumuzun sevkini şaşkınlıkla karşıladık." ifadelerini kullandı.

"Futbolumuz açısından düşündürücü"

Daha önceki örnekleri de hatırlatan Aytekin, şu görüşlere yer verdi:

"Daha önce yaptığı eylem, yayıncı kuruluş kameralarının görüntüleri ile sabit olmasına rağmen, PFDK'nin rakip takım oyuncuları için yaptığımız başvurularımıza verdiği red cevapları kayıtlarımızda mevcut. Süreci titizlikle takip edeceğiz. Futbolcumuza PFDK tarafından kesinlikle ceza verileceğini düşünmüyorum. Fakat kanaatimce rakip takım teknik direktörünün maç sonu röportajı ile böyle bir sevkin gerçekleşmiş olma ihtimali yüksek. Bu da futbolumuz açısından düşündürücü."

Ligde Corendon Alanyaspor'la ardından da Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşacakları kritik bir döneme girdiklerini belirten Aytekin, "Kulüp olarak bu kritik mücadelelerde beklentimiz, eşit şartlarda mücadele ortamın tüm kulüplerin açısından korunması." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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