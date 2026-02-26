Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik\'in istediği ücret dudak uçuklattı

Serie A ekibi Roma'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zeki Çelik, şu ana kadar kulübüyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerlerinin, yönetimle yaptığı pazarlıklarda yıllık 3.8 milyon Euro istediği belirtilirken, Roma'nın bu rakamı çok fazla bulduğu ve asla kabul etmeyeceği aktarıldı.

JUVENTUS TRANSFERDE ÇOK İSTEKLİ

Haberin devamında, Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'un Zeki Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve milli oyuncuya istediği maaşı verebilecekleri dile getirildi.