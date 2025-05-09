Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İngiliz stoper Eric Dier'ın geleceği belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki savunma oyuncusu Dier, Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı belirtildi. Tecrübeli ismin, yeni kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Eric Dier'ın ismi geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da uzun süre anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Bayern Münih formasıyla bu sezon 26 maça çıkan Eric Dier, 3 gol atarken, 1 asistlik de performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Eric Dier'ın yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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