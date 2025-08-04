Süper Lig devi Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yollar ayrılıyor.
Sarı-lacivertliler, bir süredir sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptığıLincoln Henrique ile karşılıklı anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den tamamen ayrılacağı öğrenildi.
Öte yandan deneyimli oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Süper Lig'e yükselen Kocaelispor başta olmak üzere Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Fenerbahçe sözleşmesini feshediyor - Son Dakika
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