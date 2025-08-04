Anlaşma tamam! Fenerbahçe sözleşmesini feshediyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile yollar ayrılıyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sarı-lacivertliler, bir süredir sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yaptığıLincoln Henrique ile karşılıklı anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den tamamen ayrılacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Öte yandan deneyimli oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var. Süper Lig'e yükselen Kocaelispor başta olmak üzere Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen 26 yaşındaki oyuncu, çıktığı 36 maçta 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.