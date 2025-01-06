Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine yeniden Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı geldi.
Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için görüşmeleri hızlandırdı. Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındı.
Trabzonspor'un kararına saygı duymayı planlayan 24 yaşındaki milli sol bek, iki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacak ve şartları görüşecek.
Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gola atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli oyuncunun bordo-mavililerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam gibi: Eren Elmalı, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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