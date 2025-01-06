Anlaşma tamam gibi: Eren Elmalı, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Spor

Anlaşma tamam gibi: Eren Elmalı, ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma tamam gibi: Eren Elmalı, ezeli rakibe gidiyor

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için bordo-mavililerle görüşmeleri hızlandırdı ve pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. 24 yaşındaki milli futbolcu da takımların anlaşması halinde sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak bakıyor.

06.01.2025 18:16
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine yeniden Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı geldi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için görüşmeleri hızlandırdı. Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındı.

EREN, KARARI TRABZONSPOR'A BIRAKTI

Trabzonspor'un kararına saygı duymayı planlayan 24 yaşındaki milli sol bek, iki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacak ve şartları görüşecek.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gola atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli oyuncunun bordo-mavililerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eren Elmalı, Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam gibi: Eren Elmalı, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erdemlili:
    bende diyorum bu çocuk fb maçındaki hırsından eser yok gs maçında.amaci ne acaba diye düşündüm, e zaten her futbolcu fb ye karşı oynadığı oyunun yarısını gs ye karşı oynamiyorki! 4 192 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    TS yönetimi ne yapmaya çalışıyor? Eren Elmalı yı vereceksen küçük bir takıma ver.Rakipe silah verilir mi?Sakın takas yapmayın GS ile.Gs iyi bir çöp verir TS ye. 7 121 Yanıtla
  • şener akın:
    Galatasaray in arka bahçesi boşuna demiyorlar Trabzonspor için hskketten de öyle Trabzon taraftarı siz Fenerbahçe ile uğraşmaya devam edin aslında size en büyük zararı cinconcon veriyor ama anlamıyorsunuz 4 123 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞAKA DEYİN, DİREKT 2. LIG TOOCUSU FENEV VE 8TAŞ DUZEYINDE 67 6 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    ts gs nin alt yapısı 5 23 Yanıtla
  • Osman Koca:
    trabzonspor klasik anadolu takımıdır.. 4 20 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vasıfsız 9 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    tam bir fenerli, bile bile gol yedirdi fenerden aklı yok bu gsnin 0 2 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    galatasaray topçusu değil bu 0 1 Yanıtla
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