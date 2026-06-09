Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! Greenwood\'un yeni takımı belli oldu
09.06.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kaybeden Hakan Safi'nin seçim sürecinde anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un transferi gerçekleşmedi. Hakan Safi'nin seçimi kaybetmesiyle önündeki yeni tekliflere bakan İngiliz futbolcunun yıllık 4 milyon euro ve bonuslar karşılığında İtalya Serie A ekibi Roma ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Greenwood, kısa süre içerisinde resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe’deki başkanlık yarışının en çok konuşulan hamlelerinden biri olan Mason Greenwood transferi masadan kalktı. Seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi’nin taraftara en büyük vaatlerinden biri olarak duyurduğu ve "anlaşma sağladık" dediği İngiliz yıldızın transferi, Safi'nin seçimi kaybetmesiyle birlikte resmiyete dökülemedi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Hakan Safi’nin başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından, İngiliz futbolcu ve menajeriyle yürütülen görüşmeler tamamen durdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Marsilya forması giyen yıldız oyuncunun yeni adresi de vakit kaybetmeden netleşti.

ROMA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe defterini kapatan Mason Greenwood’un rotasını İtalya’ya çevirdiği öğrenildi. İtalya Serie A ekibi Roma ile el sıkıştığı iddia edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusunun, yeni kulübünden yıllık 4 milyon euro garanti ücret ve başarıya bağlı bonuslar alacağı belirtildi.

İMZAYI ATACAK

İtalyan basınında, İngiliz futbolcunun, İtalyan deviyle yürüttüğü transfer görüşmelerinde tüm pürüzleri giderdiği ve çok kısa bir süre içinde kendisini yeni kulübüne bağlayan resmi imzayı atacağı ifade edildi.

Mason Greenwood, İtalya Serie A, Fenerbahçe, Hakan Safi, Marsilya, Futbol, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

15:34
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:01:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.