Anlaşma tamam! İşte Zinedine Zidane\'ın yeni takımı

Fransa futbolunda tarihi bir gelişme yaşandı. Zinedine Zidane'ın, Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesi için sözlü anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
Le Parisien'in haberine göre Fransa Futbol Federasyonu ile Zidane arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların, gelecek planlaması konusunda uzlaştığı belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Zidane'ın, 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından resmen göreve başlaması bekleniyor. Bu süreçte mevcut teknik yapının devam edeceği ifade edildi.
Efsane futbolcu ve teknik adam Zidane'ın göreve gelmesiyle birlikte Fransa Milli Takımı'nda yeni bir dönemin başlayacağı yorumları yapıldı.
