Anlaşma tamam! Leao adım adım Galatasaray\'a geliyor

Hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde büyük aşama kaydetti.

45 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTİYOR

Galatasaray yönetimi, transferi noktalamak adına menajer George Gardi üzerinden İtalyan kulübüyle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için Milan’a 45 milyon avro bonservis bedeli ve ek bonuslar içeren yeni bir resmi teklif sunduğu ve anlaşma sağlandığı ifade edildi.

OYUNCUYA DEV MAAŞ

Sarı-kırmızılıların Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rafael Leao'ya 10+2 milyon euro maaş teklif ettiği ve oyuncu tarafı ile uzlaştığı aktarıldı.