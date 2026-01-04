EuroLeague'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko, kadrosunu eski yıldızıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.
Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, ASVEL forması giyen 38 yaşındaki Fransız guard Nando De Colo ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu ile her konuda el sıkıştı. Kanarya'nın 5 Ocak'ta sona erecek sezon içi transfer dönemi öncesinde De Colo'yu resmen açıklaması bekleniyor.
2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Nando De Colo, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından ülkesine dönerek ASVEL'e transfer olmuştu.
Bu sezon EuroLeague'de ASVEL formasıyla 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan deneyimli oyuncu, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.