Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor

Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe\'ye dönüyor
04.01.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, ASVEL forması giyen 38 yaşındaki eski oyuncusu Nando De Colo ile prensip anlaşmasına vardı. Fransız oyuncunun kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

EuroLeague'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe Beko, kadrosunu eski yıldızıyla güçlendirmeye hazırlanıyor.

DE COLO İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Basket News'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, ASVEL forması giyen 38 yaşındaki Fransız guard Nando De Colo ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu ile her konuda el sıkıştı. Kanarya'nın 5 Ocak'ta sona erecek sezon içi transfer dönemi öncesinde De Colo'yu resmen açıklaması bekleniyor.

3 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Nando De Colo, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından ülkesine dönerek ASVEL'e transfer olmuştu.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon EuroLeague'de ASVEL formasıyla 13.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalayan deneyimli oyuncu, 17.8 verimlilik puanı (PIR) ile ligin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Nando de Colo, Fenerbahçe, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:19:09. #7.11#
SON DAKİKA: Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.