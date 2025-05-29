Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor - Son Dakika
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Spor

Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor

29.05.2025 11:16
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki İrem Yalçın, Geleneksel Türk Okçuluğu ile uğraşan kızı İkranur Koşar'ı antrenmanlara götürürken merak sardığı sporda antrenör oldu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki İrem Yalçın, Geleneksel Türk Okçuluğu ile uğraşan kızı İkranur Koşar'ı antrenmanlara götürürken merak sardığı sporda antrenör oldu.

Kızını, henüz 9 yaşındayken Bünyan Şehit Onur Karasungur Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Geleneksel Okçuluk Kursu'na yazdıran ve antrenmanlarını yakından takip eden Yalçın, bir süre sonra kendisi de ok atışlarına başladığı spora ilgi duymaya başladı.

Kursta sürekli antrenör değişikliği yaşandığı için bu alanda eğitmen olmaya karar veren Yalçın, 2024 Ağustos ayında Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından verilen 1 haftalık uygulamalı sınavın ardından antrenörlük belgesi aldı.

Daha sonra Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu'nda kurs vermeye başlayan Yalçın'ın yetiştirdiği 11 lisanslı sporcu katıldıkları yarışmalarda 4 kupa ve 10 madalya kazandı.

"Bu Türklük damarımı kabartan bir spordu"

İrem Yalçın, AA muhabirine, kızının okçuluk kursuna gitmesiyle kendisinin de heveslenerek bu spora gönül verdiğini söyledi.

Birkaç denemeyle başladığı ok atışlarının ardından kendisini keşfettiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kızımın Kayseri birinciliği başarısı olunca yetenekli olduğunu fark ettim ve arkasından gitmek istedim. Bu Türklük damarımı kabartan bir spordu. Antrenörü olunca ben aldım sazı elime artık. Bu sefer benim otoritem başladı. Kızım benden önce de çok iyi bir okçu olmasına rağmen yine de bana kulaklarını açmak zorunda. Çok iyi bir okçu olduğunda, 'Kızım kadar olabilecek miyim acaba' demiştim. Şu anda ondan da destek alıyorum."

"Annemle birçok kupa ve madalya kazandık"

Yalçın'ın 14 yaşındaki kızı İkranur Koşar ise izlediği tarihi diziden etkilenerek 9 yaşında Geleneksel Türk Okçuluğu'na gönül verdiğini söyledi.

Annesiyle gurur duyduğunu belirten Koşar, "Annem önceden arkamda beni izliyordu. Sadece merak ettiği için iki üç tane ok atıp gidiyordu. Daha sonra 'Başarılısın bu konuda, yapabilirsin' dediler. Annem de antrenörlük sınavlarına girdi, kazandı. Şu anda birlikte antrenman yapıyoruz. Annemle katıldığımız yarışmalarda birçok kupa ve madalya kazandık." dedi.

Annesinden eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Koşar, milli takıma seçilerek ailesini ve ülkesini gururlandırmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kayseri, Bünyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor - Son Dakika

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