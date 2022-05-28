Antakya'da bisiklet festivali başladı - Son Dakika
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Antakya'da bisiklet festivali başladı

28.05.2022 10:07
Antakya'da bisiklet festivali başladı

Antakya Belediyesi ev sahipliğinde 5.si düzenlenen Antakya Bisiklet Festivali başladı.

Antakya Belediyesi ev sahipliğinde 5.si düzenlenen Antakya Bisiklet Festivali başladı.

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mursaloğlu'nun katılımıyla başlayan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 80 bisikletçinin katılımıyla, Antakya Belediyesi Karlısu Spor Eğitim Merkezi'nde başlayan Antakya Bisiklet Festivali, 29 Mayıs 'ta sona erecek.

Antakya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen bisiklet festivalinin bu seneki rotaları Karlısu Göleti, Antakya Merkez, Bakras Kalesi ve Mesire Alanı olarak belirlendi.

Festival boyunca oluşturulan rotalarda pedal çevirecek olan bisikletçiler; hem spor yapıp hem de tarihi doğa gezisi yapabilecek ve her gün gezi sonrası kamp alanında etkinliklerle eğlenecek. - HATAY

Antakya'da bisiklet festivali başladı
Antakya'da bisiklet festivali başladı
Antakya'da bisiklet festivali başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antakya'da bisiklet festivali başladı - Son Dakika


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