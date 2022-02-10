Üye Girişi
Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı sona erdi - Son Dakika

Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı sona erdi

10.02.2022 17:27
Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Side-Antalya etabı tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Side-Antalya etabı tamamlandı.

Side Antik Kenti'nden başlayan ilk etapta bisikletçiler, 144,5 kilometre pedal çevirerek, Manavgat, Belek, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçip, Muratpaşa'ya vardı.

Yarışta finişe 400 metre kala bir kaza meydana gelirken, ilk etabı 3 saat 24 dakika 27 saniye ile Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı. İkinciliği Alpecin Fenix takımından Jakub Mareczko elde ederken, üçüncü Bingo Alpauwels takımından Karl Patrick Luuk oldu.

İlk üç sıraya giren sporculara ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Turda yarın 111 kilometrelik Antalya-Kemer-Antalya etabı geçilecek.

YORUMLAR
500

Muratpaşa, Manavgat, Bisiklet, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı sona erdi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:33:27. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement