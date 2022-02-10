Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Side-Antalya etabı tamamlandı.

Side Antik Kenti'nden başlayan ilk etapta bisikletçiler, 144,5 kilometre pedal çevirerek, Manavgat, Belek, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçip, Muratpaşa'ya vardı.

Yarışta finişe 400 metre kala bir kaza meydana gelirken, ilk etabı 3 saat 24 dakika 27 saniye ile Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı. İkinciliği Alpecin Fenix takımından Jakub Mareczko elde ederken, üçüncü Bingo Alpauwels takımından Karl Patrick Luuk oldu.

İlk üç sıraya giren sporculara ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Turda yarın 111 kilometrelik Antalya-Kemer-Antalya etabı geçilecek.