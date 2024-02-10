Antalya Bisiklet Turu, yerli sporculara büyük tecrübe kazandırıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya Bisiklet Turu, yerli sporculara büyük tecrübe kazandırıyor

Antalya Bisiklet Turu, yerli sporculara büyük tecrübe kazandırıyor

Beykoz Belediyesi SK Sportif Direktörü Pelin Merve Bayram, Antalya Bisiklet Turu gibi yarışların yerli sporculara büyük tecrübe kazandırdığını belirtti. Bayram, Türkiye'de düzenlenen organizasyonların ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını ve yerli sporculara ciddi tecrübe kattığını söyledi. Ayrıca Bayram, kadınların bisiklet sporuna daha fazla katılmasını ve başarılı sporcuların artmasını istediğini ifade etti.

10.02.2024 11:17
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Beykoz Belediyesi SK Sportif Direktörü Pelin Merve Bayram, Antalya Bisiklet Turu gibi yarışların yerli sporculara büyük tecrübe kazandırdığını belirtti.

Pelin Merve Bayram, Antalya Bisiklet Turu'nun dün düzenlenen Demre-Antalya etabının tamamlanmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Antalya Bisiklet Turu gibi spor etkinliklerinin ülke için çok önemli olduğunu dile getiren Bayram, "Geçen sene yurt dışında ve Afrika'da birçok yarışa gittim. Genel olarak Türkiye'de düzenlenen organizasyonlar çok beğeniliyor. Çünkü Türkiye, bu tarz organizasyonlara çok destek veriyor. Türkiye'ye iyi takımların gelmesi, profesyonel sporcuların burada yarışması ve yapılan canlı yayınlar, ülke tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda yerli sporcular, önemli bisikletçilerle de yarışma şansı yakalıyor. Bu durum yerli sporcularımıza ciddi tecrübe katıyor." diye konuştu.

"İnşallah kadınlarımızın sayısı bu branşta artar"

Çok küçükken bisiklet sporuna başladığını aktaran Bayram, "Çok uzun yıllardır bu işteyim. Her işte olan bazı zorluklar bisiklet branşında da var. Ek bir zorluğu yok. Kadın olduğum için bu işte bir zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Kadın sportif direktöre alışılmadığı için yurt dışına gittiğim zaman insanlar direktör olmama inanamıyorlar. Takımım başarılı oldukça da beni görüyor ve tanıyorlar. Bu durum da ülkem için güzel. İnşallah kadınlarımızın sayısı bu branşta artar. Kadınların da bu branşa girmesini özellikle istiyorum. Kadın eli bir yere değdiğine, oradaki disiplin ve davranış biçimi daha farklı oluyor. Erkek takımı yöneten biri olarak bunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Erkekler yol bisikleti yarışında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli takımı değerlendiren Bayram, "Bizim kulübümüzde mücadele eden Halil İbrahim Doğan ve Samet Bulut, aynı zamanda kota alan bisiklet milli takımımızın da sporcusu. İkisi de ülkemizde yetişen önemli sporculardan. Olimpiyatlara gitmeyi hayal ediyoruz şu anda. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. Kota alan diğer milli sporcularımız da gerçekten çok başarılı. Umarım Paris'e gideriz ve elimizden geleni yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ın son dönemdeki başarılarını değerlendiren Bayram, "Ramazan gerçekten kazandığı madalyalarla ve başarılarıyla bizi gururlandırıyor. Geçen haftaki yarışta sıkıntılar yaşadı ama pes etmedi ve müsabakayı 10. bitirdi. Bu ülkemiz adına çok önemli bir şey. Ülkemizde Ramazan gibi sporcuların artmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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