Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi

24.02.2022 15:15
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi

Antalya Hipodromu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı.

Antalya Hipodromu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı. Koşuyu, Mehmet Akyavuz idaresindeki Kuzey Yağmuru isimli yarış atı pist rekoru kırarak kazandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarışı ekibiyle birlikte heyecanla izledi.

Ocak ayında açılışı gerçekleştirilen Antalya Hipodromu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Büyükşehir bürokratları koşuyu şeref tribününden birlikte izledi. Koşuyu heyecanla takip eden Başkan Böcek, jokeylere ve at sahiplerine şans diledi. 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı gece koşusunda, bin 400 metre kum piste çıkan atlardan Ersan Üldes'e ait 5 yaşındaki Kuzey Yağmuru, jokeyi Mehmet Akyavuz idaresinde 1.24.74'lük derecesiyle pist rekoru kırarak zafere ulaştı.

"Onurlandık"

Koşunun ardından Şeref Tribünü'nde kupa töreni düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kazanan atın sahibi adına antrenörü Emin Tokçalar'a kupasını takdim ederek kutladı. Başkan Böcek, Antalya'nın birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Antalya'mızda turizmin 12 aya yayılması için çalışıyoruz. Hipodrom 2012 yılında ABB Başkanımız Mustafa Akaydın zamanında planlanarak herkesin desteği ve katkılarıyla Antalya'ya kazandırılan bir proje. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Ocak ayında güzel bir açılış gerçekleştirmiştik. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına bugün burada bir koşu yapıldı. Bizleri onurlandırdılar" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi

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Belediye Başkanlığı, Muhittin Böcek, Antalya, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu düzenlendi - Son Dakika


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