Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları 3 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler, 9 Haziran'a kadar istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kursları düzenleniyor. Öğrenciler, kurslar için 3-9 Haziran tarihleri arasında 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden online işlemler üzerinden kayıtlarını yapılabilecek.

Kurslar 1 Temmuz'da başlıyor

3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları 20 kurs merkezinde 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

İngilizce, piyano, modern dans

Öğrenciler; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, saz, gitar, Türk halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak. - ANTALYA