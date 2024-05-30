Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları 3 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler, 9 Haziran'a kadar istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

30.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları 3 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler, 9 Haziran'a kadar istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kursları düzenleniyor. Öğrenciler, kurslar için 3-9 Haziran tarihleri arasında 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden online işlemler üzerinden kayıtlarını yapılabilecek.

Kurslar 1 Temmuz'da başlıyor

3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları 20 kurs merkezinde 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

İngilizce, piyano, modern dans

Öğrenciler; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, saz, gitar, Türk halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:34 Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İddiaları Gündemi Sarsıyor Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İddiaları Gündemi Sarsıyor
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:50:35. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement