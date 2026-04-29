Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden kız çocuklarına spor desteği

29.04.2026 12:01  Güncelleme: 12:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarını "floor curling" sporu ile buluşturup eğitimlerini verdiği projenin ardından, Antalya genelinde bir turnuva düzenledi. Genç sporcular, öğrendikleri becerileri sergileyerek, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Hem eğlenceli hem de stratejik bir aktivite olan floor curling, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Antalya'daki okullarda yaygınlaşıyor. Buz üzerinde oynanan curling sporunun düz zemine uyarlanmış hali olan floor curling, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle daha önce okullara taşınmıştı. Özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda verilen eğitimlerin ardından, öğrenciler bu kez turnuvada bir araya geldi. Bu sayede kız çocuklarının spora katılımının ve toplumdaki görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen turnuvaya, Antalya'daki 8 okulun öğrencileri katıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda çocuklar hem rekabet etti hem de keyifli hatıralar biriktirdi. Turnuvanın sonunda Menderes Ortaokulu şampiyon oldu. Projeyle, özellikle spora erişimi kısıtlı kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının sporla buluşması, sosyal hayatta daha görünür hale gelmesi ve özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor.

Takım çalışmasını, koordinasyonu ve problem çözme becerilerini geliştiren floor curling sporu, tanıştıkları günden bu yana kız çocukları tarafından yoğun ilgi gördü. Spora erişimi kısıtlı olan kırsaldaki kız çocuklarına yönelik verilen eğitimlerde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli spor eğitmenleri floor curling'in kurallarını, nasıl oynandığını tüm incelikleriyle anlattı. Program sayesinde çocuklar hem yeni bir sporla tanıştı hem de takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerini geliştirdi. - ANTALYA

