Antalya\'da 19. Runtalya Maratonu\'na 47 ülkeden 10 bin koşucu katılacak

Antalya'da 3 Mart'ta yapılacak 19. Runtalya Maratonu'nda, 47 ülkeden 1600'ü yabancı yaklaşık 10 bin koşucu yarışacak.
Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton, sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş, profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturuyor.
Maraton öncesi kent merkezindeki bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın bir dünya kenti olduğunu ve bu tür organizasyonların kente değer kattığını belirtti.
Organizasyonun küresel salgın ve deprem dönemlerinde de hiç ara verilmeden yapıldığını vurgulayan Şahin, geçen yılki etkinliğin gelirinin ise depremzedelere bağışlandığını hatırlattı.
Etkinliğin her yıl daha geniş kitlelere ulaşarak, başarısını artırdığını ifade eden Şahin, "Antalya'ya yakışan çok değerli bir organizasyon. Bu yıl 47 ülkeden 1600 yabancı sporcu ile Türkiye'den de katılanlarla beraber 10 bin sporcuyu misafir edeceğiz." dedi.
Maratonun 5 etaptan oluşacağını aktaran Şahin, Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla maraton kapsamında bir etap gerçekleştirileceğini bildirdi.
Şahin, Runtalya'nın 50'den fazla sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, destekte bulunanlara teşekkür etti.
Organizasyonla kentin tanınırlığı artacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist ağırlayan şehrin, sadece tatil için değil, kültür, sanat, spor gibi organizasyonlarla fark yarattığını söyledi.
İklim ve coğrafi özellikleri bakımından spor turizmine önemli avantajlar sunan Antalya'nın başta futbol ve golf olmak üzere birçok spor branşına, yılda 2 bin civarında takıma kamp imkanı sunan önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Böcek, "Önemli spor organizasyonlarımızdan biri olan Runtalya şehrimize imaj ve tanıtım anlamında ciddi bir değer kazandırmaktadır. Belediyecilik sadece üstyapı veya altyapı yapmak değil, yaşama, insana dokunmaktır. İnsanı merkeze alan anlayışımızla sanatsal ve kültürel değerlerin yanı sıra sportif faaliyetlere de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol da bu tür organizasyonların tanıtım için güzel bir araç olduğunu ve kendilerinin de gereken desteği sağladıklarını kaydetti.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken, Antalya'nın her haliyle güzel bir kent olduğunu ifade etti.
Anatolia Hospital İcra Kurul Üyesi Terkan Demir de organizasyonun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için sağlık ekibi olarak görev alacaklarını söyledi.
Turset Project Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu da 19 yıldır farklı bir heyecanla organizasyona hazırlandıklarını belirtti. Maratonun bu yıl da coşkulu bir şekilde gerçekleştirileceğini anlatan Emeklioğlu, eğlence ile sporu bir araya getirdiklerini ifade etti.
Maraton kapsamında 2 Mart'ta çocuklara yönelik minik adımlar koşusu yapılacak. 3 Mart'ta 5K,10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları gerçekleştirilecek. Yarışmaların sonunda ise konser, parti, ödül töreni etkinlikleri olacak.
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