Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor

07.05.2022 17:23
Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan, 2021'de de izleyicisiz gerçekleştirilen güreşler, bu yıl seyircili olarak yapılıyor.

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde 74'ü başpehlivan olmak üzere değişik boylarda yaklaşık 800 güreşçi mücadele etti.

İlk gün güreşlerinde boylarında tur atlayan güreşçilerin mücadeleleriyle başlayan ikinci gün güreşlerinde başpehlivanlar ilk tur kuralarını çekti. Kumluca güreşlerinde başpehlivanlık finali için favori gösterilen Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, İsmail Koç, Osman Aynur, Recep Kara ilk tur güreşlerinde rakiplerini yenerek tur atladı.

Güreşlerde zaman zaman pehlivanlar sakatlıklar yaşadı. Sahada bekleyen sağlık görevlileri tarafından güreşçilere müdahale edilirken, bazı sporcular sakatlıkları nedeniyle güreşi bırakmak zorunda kaldı.

Kumluca'daki ikinci gün güreşlerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, siyasi parti ilçe başkanları ile çok sayıda güreşsever izledi.

Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık bin 300 sporcunun katıldığı güreşler, yarın yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor
Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor
Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor
Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor
Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor

YORUMLAR
500
MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI

tarım ve seracılık festivali, Türkiye, Antalya, Kumluca, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 23. Kumluca Yağlı Güreşleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement