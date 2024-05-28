Antalya'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılacak sporcular ziyaret edildi - Son Dakika
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Antalya'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılacak sporcular ziyaret edildi

Antalya\'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası\'na katılacak sporcular ziyaret edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Elanur Taylan ve Deniz Arel Şahin, antrenörleri Emin Akar ile Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından ziyaret edildi. Ziyarette konuşan Solmaz, sporun ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve sporculara başarılar diledi. Antrenör Akar ise şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan sporcuların isimlerini ve okullarını açıkladı.

28.05.2024 12:35
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Antalya'nın Kemer ilçesinde, 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Elanur Taylan ve Deniz Arel Şahin, antrenörleri Emin Akar ile Kaymakam Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti.

Solmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.

İstanbul'da 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak sporculara başarılar dileyen Solmaz, Taylan ile Şahin'i madalyalarla beklediklerini kaydetti.

Antrenör Akar da 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 yaş kızlarda 44 kilo ile Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu öğrencisi Elanur Taylan'ın ve 11 yaş erkeklerde 40 kilo ile Rukiye Koç Ortaokulu öğrencisi Deniz Arel Şahin'in Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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