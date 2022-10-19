Dünya Şampiyonası'na damga vuran gerginlik! Sporcumuz yanıtı Türk bayrağıyla verdi - Son Dakika
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Dünya Şampiyonası'na damga vuran gerginlik! Sporcumuz yanıtı Türk bayrağıyla verdi

19.10.2022 09:43

Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası 21 yaş altı klasmanda Dünya Şampiyonu olan sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, ödül töreninde kendisinden önce kürsüye çıkarak ülkelerinin bayrağını açan Kazak sporcuların nezaket dışı hareketine Türk bayrağıyla yanıt verdi. Yaşananların ardından Kazakistan tarafından özür geldi.

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, ilginç anlara sahne oldu. Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan 'Dünya Şampiyonu' oldu.

NEZAKET DIŞI HAREKETE YANIT GECİKMEDİ

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını nezaket dışı bir şekilde açmalarına, milli sporcumuz Çağlayan'dan yanıt gecikmedi.

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Türk bayrağını kapatmaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelleyen sporcumuz Derya Ceren Çağlayan'ın o hamlesi ödül törenine damga vurdu.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz."

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