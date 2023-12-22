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Antalya'da Ev Hanımları Sabah Sporuyla Güne Başlıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımları, Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah sporu etkinliğiyle güne enerjik bir şekilde başlıyor. Haftada 3 gün gerçekleştirilen etkinlikte, ev hanımları spor antrenörleri eşliğinde spor yapıyor. Etkinliğe katılmak isteyen kadınlar, ilçe merkezine gelerek kayıt yaptırabiliyor.

Antalya\'da Ev Hanımları Sabah Sporuyla Güne Başlıyor
22.12.2023 - 13:58,
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımları antrenörler eşliğinde güne sabah sporuyla başlıyor.

Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan etkinlik, hafta da 3 gün devam ediyor. Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Gök, spor etkinliğine gruplar halinde ev hanımlarının katıldığını ve sabah sporunun spor antrenörleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadınlara yönelik düzenlenen sabah sporu programı hakkında bilgi veren Gök, "Bu etkinlikteki hedefimiz; sabah sporuna katılan kadınlarımızın güne pozitif başlamaları, günlük yaşamın stresinden arınıp, daha hareketli olmaları, beden ve ruh sağlıklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla etkinliğimizi pazartesi, çarşamba, cuma 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sabah sporuna katılmak isteyen kadınları ilçe merkezine davet ettiklerini belirten Gök, "Spor hareketlerinin, katılımcıların yaş grubu ve fiziksel durumlarına göre değerlendirilerek gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen kadınlarımızın Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze gelerek ya da antrenörümüz aracılığıyla kayıt yaptırabilecekler" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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