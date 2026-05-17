Antalya\'da Ju Jitsu Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Dünya Ju Jitsu Contact Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre Kemer ilçesindeki organizasyonda 19 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Organizasyona 58 sporcuyla katılan milliler; 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak takım halinde 6'ncı oldu.

Takım sıralamasında birinciliği Vietnam elde ederken, Türkmenistan ikinci, Kazakistan ise üçüncü basamakta yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir şampiyona olmasına rağmen 2 altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı iki defa okutmanın gururunu yaşadık. Ju Jitsu dünyada yaygın olarak yapılan bir spor dalıdır. Ancak contact ju jitsu, dünyaya yeni entegre edilen bir spor stilidir. Bu branşta geçmişten gelen tecrübeleriyle Vietnam, Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkeler öne çıktı. Biz ise ju jitsuda gelişen bir ülkeyiz. Bu tür organizasyonlarla sporcularımıza tecrübe kazandırarak, ülkemizin gelecekte ilk 3'te yer alabileceğine inanıyoruz. İyi bir stratejik planlama, güçlü teknik altyapı, eğitim ve faaliyetlerle zirveyi hedefliyoruz."