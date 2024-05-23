Antalya\'da Kadınlar Konyaaltı Belediyesi\'nin Yoga, Pilates ve Zumba Kurslarına Büyük İlgi Gösteriyor

Spor

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin açmış olduğu yoga, pilates ve zumba kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği yoga, pilates ve zumba kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kurslara katılan kadınlar, pilates, yoga ve zumba yaparak hem daha sağlıklı olduklarını hem de sosyalleştiklerini belirtiyorlar.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) her yıl ücretsiz olarak düzenlenen bu kurslar yoğun ilgi görüyor. Kurslara özellikle kadınların ilgisi dikkat çekiyor. Yoga, pilates ve zumba kursuyla daha sağlıklı olduklarını belirten kadınlar, kurslar sayesinde sosyalleştiklerini ve daha mutlu olduklarını dile getirdiler.

"Birlikteliğe ihtiyacımız var"

Pilates kursuna uzun süredir geldiğini belirten Demet Bar, "Sağlıklı olmak için kurslara geliyorum. Hocamız eşliğinde, güzel, yaşımıza uygun hareketler yapıyoruz" dedi.

Verilen kurslar ve yapılan etkinlikler için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür eden Emel Kalyon da, "İki yıldır kurslara geliyorum. Isınma hareketleriyle başlıyoruz ve ardından sporumuzu yapıyoruz. Verilen eğitim ve kurslardan çok memnunum. Biz kadınların böyle aktivitelere ve birlikteliğe çok ihtiyacı var" diye konuştu. - ANTALYA