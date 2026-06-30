Antalya'da SUP Çılgınlığı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren ayakta kürek sörfü (Stand Up Paddle-SUP) yapmak için denize açılan yüzlerce kişi renkli görüntüler oluşturuyor.

Kentte farklı sosyal aktivite arayışına girenlerin son zamanlarda ilk tercihleri arasında SUP geliyor. Farklı yaş ve meslek grubundan kişiler ile bazı aileler, yeni günü denizde süzülen sörf tahtasının üstünde karşılıyor. Kıyı şeridi ve falezlerin önünde kürek çeken deniz tutkunları, hem spor yapıyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Kano ve SUP tur rehberi Kemal Macit, AA muhabirine, SUP'un son yıllarda Türkiye'de ilgi gören su sporlarından biri haline geldiğini söyledi.

SUP'un kolay taşınabilir ve kısa eğitimle yapılabilir olması dolayısıyla tercih edildiğini belirten Macit, "Dünyada ve Türkiye'de SUP çılgınlığı yaşanıyor. Kolay taşınabilir, saklanabilir olması ve kullanılması çok fazla eğitim gerektirmediği için tercih ediliyor. Tabii mutlaka bir eğitim alınması gerekiyor." dedi.

"Ticari faaliyetler 05.00-09.00 saatleriyle sınırlandırıldı"

Macit, Antalya'da ticari SUP faaliyetlerinin bu yıl 05.00-09.00 saatleri arasında sınırlandırıldığını kaydetti.

Konyaaltı Sahili'nin aynı zamanda halk plajı olduğunu ifade eden Macit, "Yoğunluk nedeniyle bu düzenleme yapıldı çünkü burada ciddi bir yoğunluk var. Plaja gelen insanların da rahatsız olmaması gerekir. Antalya'da SUP yapmak isteyenler bu saatler arasında randevu alarak faaliyete katılabilirler." bilgisini paylaştı.

Turların genellikle 05.00-07.00 ve 07.00-09.00 saatlerinde iki etap halinde planlandığını kaydeden Macit, erken gelenlerin güneşin doğuşunu denizden izlediğini dile getirdi.

Beach Park'tan başlayan turların falezler boyunca devam ettiğini anlatan Macit, ilk kez deneyenlere Zeki Müren Mağarası olarak bilinen bölgeden dönmelerini, deneyimli sporculara ise Kaleiçi yönüne kadar ilerleyebileceklerini söylediklerini aktardı.

"Rüzgar ve dalga durumu mutlaka takip edilmeli"

Macit, SUP yapmak isteyenlerin denize açılmadan önce rüzgar ve dalga durumunu mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Üç boforun üzerindeki havalarda denize açılmanın riskli olduğunu belirten Macit, "Hangi doğa sporunu yaparsanız yapın, doğanın koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bunu denizde yapıyorsunuz. Havadaki rüzgarı, denizdeki dalga durumunu mutlaka dikkate almalısınız." diye konuştu.

Falezlerin altındaki mağaraların Akdeniz foklarının yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Macit, SUP yapanların mağaralara girmemesi, yüksek sesle müzik açmaması ve doğal yaşama saygılı davranması gerektiğini ifade etti.

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz"

Lisanslı kano sporcusu Osman Erenalp ise SUP'u hem spor hem de eğlence amacıyla yaptığını belirtti.

Su sporlarının vücudu çalıştırdığını ve keyifli vakit geçirmeyi sağladığını vurgulayan Erenalp, "Hem yüzebiliyorsunuz hem kürek çekiyorsunuz, kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Genelde her pazar çıkıyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle burada spor yapıyoruz, aynı zamanda eğleniyoruz." sözlerini sarf etti.

Bursa'dan tatil için Antalya'ya gelen Gülfem Şen de SUP'u ilk kez denediğini anlattı.

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencisi olduğunu belirten Şen, başlangıçta dengede kalmakta zorlanacağını düşündüğünü ancak kısa sürede alıştığını kaydetti.

Şen, "Çok zevkli ve eğlenceli. Açık alanda, doğayla iç içe oluyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hem fizik olarak iyi hem de kendinizi dinlenmiş hissediyorsunuz." ifadesini kullandı.