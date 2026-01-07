Futbol Akademisi kış dönemi kayıtları başlıyor - Son Dakika
Futbol Akademisi kış dönemi kayıtları başlıyor

07.01.2026 12:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik futbol akademisinin kış dönemi kayıtlarını 10 Ocak'ta başlatıyor. 2014-2019 doğumlu çocuklar için ücretsiz programa başvurular, 25 Ocak’a kadar alınacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik spor faaliyetleri kapsamında düzenlediği ve yoğun ilgi gören Futbol Akademisi'nin kış dönemi kayıtları başlıyor. Ücretsiz programa başvurular 10 Ocak saat 14.00'te başlayıp 25 Ocak'ta tamamlanacak. Eğitimler ise 31 Ocak 2026'da başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında yürütülen akademiye 2014-2019 doğumlu (7-12) kız ve erkek çocukları kabul edilecek. Başvurular genclikspor.antalya.bel.tr adresinden çevrim içi alınacak. Dersler Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi halı sahalarında uzman antrenör ve eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilecek. Program, temel futbol becerilerini geliştirmeyi, takım ruhu ve spor kültürünü erken yaşta kazandırmayı hedefliyor. Bilgi ve kayıt için 0 242 248 53 95 numaralı hat üzerinden bilgi alınabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

