Antalya'da Yeni Tenis Kursu Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Tenis Kursu Başladı

Antalya\'da Yeni Tenis Kursu Başladı
02.08.2025 11:02  Güncelleme: 11:11
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tenis kurslarına bir yenisini ekleyerek Döşemealtı ilçesinde yeni bir kurs açtı. Farklı yaş gruplarından tenis severler, eğlenceli ve öğretici bu kursla sporla iç içe olma imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki ücretsiz tenis kurslarının ardından Döşemealtı ilçesinde de yeni bir tenis kursu açtı. Yeni açılan kursa, birçok farklı yaş grubundan tenis sever katılım sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, açtığı tenis kursları ile her yaştan vatandaşı spora teşvik etmeye devam ediyor. Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park'ta ücretsiz şekilde eğitim verilen tenis kortlarının ardından bir yenisi de Döşemealtı ilçesinde faaliyete başladı. Haziran ayında başlayan sezonla birlikte birçok farklı yaş grubundan tenis sever, Döşemealtı Tenis Kursu'nda eğitim almaya başladı.

Antalyalılar sporla iç içe

Tenis kursuna kayıt yaptıran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tenis kortunda konforlu ve verimli antrenman yapmanı imkanı buluyor. 7'den 70'e geniş bir geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden dersler, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Tenis sporuna yeni başlamış olan sporseverler bile kısa sürede tenis oynamayı öğrenirken, deneyimli sporcular da tekniklerini geliştirme şansı yakalıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Yeni Tenis Kursu Başladı - Son Dakika

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