Antalya'daki Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Antalya'daki Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyalar sahiplerini buldu

Antalya\'daki Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası\'nda altın madalyalar sahiplerini buldu
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2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi. Sporcular para klasik yay, para makaralı yay, W1, çiftler ve karışık takım kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 7-8 Eylül tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlediği şampiyonada, sporcular para klasik yay, para makaralı yay ve W1 kategorilerinin yanı sıra çiftler ve karışık takım müsabakalarında mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Para klasik yay erkeklerde Sadık Savaş, kadınlarda Yağmur Şengül, para makaralı yay erkeklerde Kenan Babaoğlu, kadınlarda Büşra Fatma Ün, W1 erkeklerde Nihat Türkmenoğlu, kadınlarda ise Nurşah Koçyiğit altın madalya kazandı.

Para klasik yay erkek çiftlerde Mustafa Birlik ve Ensar Yılmaz, karışık takımda Yağmur Şengül ve Sadık Savaş birinci oldu.

Para makaralı yay erkek çiftlerde Cemal Güvenç ve Mehmet Aslan Torlak, karışık takımda ise Handan Biroğlu ve Cemal Güvenç altın madalya aldı.

2026 Açık Hava Türkiye Şampiyonası 9-13 Eylül tarihlerinde aynı tesiste gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'daki Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika

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