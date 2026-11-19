Antalya'da düzenlenen Triatlon Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası'na Denizlili sporcular damga vurdu. Burak Eymen Söylemez ve Nilüfer Feyza Kara, kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken Denizli'nin iki spor kulübü de takım yarışlarında birincilik elde etti. 15-16 Kasım tarihlerindeki organizasyonda Denizli temsilcileri, bireysel ve takım kategorilerinde çok sayıda derece kazandı.

Denizli, triatlon branşında yetiştirdiği genç sporcuların başarılarıyla Türkiye şampiyonasında adından söz ettirdi. Antalya'da 15-16 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Triatlon Bölgesel Lig Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden sporcular, bireysel ve takım yarışlarında önemli dereceler elde etti. Şampiyonanın öne çıkan isimleri ise M1 Erkekler kategorisinde altın madalyaya uzanan Burak Eymen Söylemez ile M3 Kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazanan Nilüfer Feyza Kara oldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü adına yarışan Burak Eymen Söylemez, M1 Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Aynı kategoride mücadele eden Ramazan Okatan Türkiye beşincisi, Ahmet Eriş ise Türkiye altıncısı olarak yarışları tamamladı. Denizli temsilcisi, bireysel başarılarını takım sıralamasına da taşıdı. M1 Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazanan kulüp, M2 Kızlar kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu. Kulübün diğer sporcularından İrem Sare Basmacı, M1 Kızlar kategorisinde Türkiye dördüncülüğünü elde ederken Eslina Rengin Kepenek, M2 Kızlar kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

Nilüfer Feyza Kara'dan altın madalya

Şampiyonada Denizli'ye bir diğer Türkiye birinciliğini Pamukkale Elit Performans Spor Kulübü sporcusu Nilüfer Feyza Kara kazandırdı. M3 Kızlar kategorisinde mücadele eden Kara, gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan takım arkadaşı Azra Gülen Çolak ise Türkiye ikinciliğini elde ederek Denizli'nin başarısına bir madalya daha ekledi. Pamukkale Elit Performans Spor Kulübü, M3 Kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken M3 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Bireysel yarışlarda ise İbrahim Şahin, M3 Erkekler kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Antalya'daki organizasyonda Denizli sporcuları, iki bireysel ve iki takım şampiyonluğuyla dikkat çekti. Burak Eymen Söylemez ile Nilüfer Feyza Kara'nın elde ettiği birincilikler, genç sporcuların bireysel kategorilerdeki başarısını ortaya koyarken Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ile Pamukkale Elit Performans Spor Kulübü'nün takım şampiyonlukları da kentin bu branştaki gelişimini gözler önüne serdi.

Triatlon nedir, hangi spor dallarından oluşur

Triatlon; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere üç farklı spor dalının aralıksız ve belirli bir sırayla tamamlandığı dayanıklılık sporudur. Sporcular önce yüzme etabında mücadele eder, ardından bisiklete geçer ve yarışı koşu bölümüyle bitirir. Triatlonu diğer branşlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, sporcuların üç farklı disiplinde de başarılı olmak zorunda olmasıdır. Yüzmeden bisiklete, bisikletten koşuya geçişlerde harcanan süre de toplam yarış zamanına dahil edilir. Yarış mesafeleri sporcuların yaşlarına ve organizasyonun kategorilerine göre değişiklik gösterir. Genç yaş gruplarında daha kısa parkurlar tercih edilirken yetişkin sporcular için sprint, olimpik ve uzun mesafe gibi farklı yarış formatları bulunur. Hem fiziksel dayanıklılık hem de zihinsel disiplin gerektiren triatlon, 2000 Sidney Olimpiyatları'ndan bu yana olimpik spor dalları arasında yer alıyor. Denizli'nin Antalya'da elde ettiği dereceler ise kentte bu branşa ilgi duyan genç sporcular için yeni bir motivasyon kaynağı oldu.