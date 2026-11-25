9-10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları'nda Manavgatlı sporcular Antalya'da düzenlenen organizasyona damgasını vurdu. İlçeyi temsil eden kulüplerin genç yetenekleri, dört gün boyunca süren müsabakalarda 11 altın, 7 gümüş ve 24 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programı kapsamında bulunan 9-10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları Antalya'da yapıldı. Antalya genelinden çok sayıda kulübün ve yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan büyük organizasyonda, Manavgat'taki spor kulüplerinde ter döken sporcular sergiledikleri performansla göz doldurdu. Dört gün boyunca kendi yaş gruplarında ve stillerinde kulaç atan genç yüzücüler, aldıkları dereceler ve kazandıkları madalyalarla dikkatleri üzerine çekti.

Manavgat'ı temsil eden yüzücülerden 42'sinin madalya kazandığını, 57'sinin ise dereceye girdiğini belirten Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Sergiledikleri azim, disiplin ve üstün performansla Manavgat'ı en iyi şekilde temsil eden tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi, velilerimizi ve geleceğimizin teminatı genç yüzücülerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

Karakaya, Antalya'daki bu büyük başarının ardından gözlerin Türkiye Şampiyonası'na çevrildiğine dikkat çekerek, "26-29 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali'nde ilçemizi temsil edecek olan sporcularımıza ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyoruz" dedi.