Antalya\'dan Türkiye Şampiyonasına Badminton Sporcuları

Spor

27-28 Nisan tarihlerinde 13 yaş altı Badminton turnuvasında Antalya il birincisi ve ikincisi olarak yarışı tamamlayan Melis Bulut ve Elif Çetinkaya Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Şampiyonaya katılacak sporculara mahalle muhtarı sponsor oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Celal Sönmez Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri Melis Bulut ve Elif Çetinkaya ile 7 ay önce çalışmaya başladıklarını dile getiren Badminton Antrenörü Nuran Karaalp, sporcularının 13 yaş altı Antalya İl birincisi ve ikincisi olduklarını ve 81 ilden 400 sporcunun katılacağı 8-12 Mayıs tarihlerin de Rize'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını ve deneyim kazanacaklarını söyledi.

"Hedef Türkiye şampiyonu"

Sporcularıyla haftanın 5 günü antrenman yaptıklarını kaydeden Antrenör Nuran Karaalp, "7 ay önce badminton çalışmalarımız başladı. Okul müdürümüzün de katkıları çok yüksek. Çocuklar istikrarlılılar. Ailelerinin desteğiyle birlikte haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Sporcularımızın beslenmelerinden, uyku düzenlerine kadar biz ilgileniyoruz. Katıldığımız müsabakada 13 yaş altı badminton maçında Melis Bulut Antalya il birincisi ve Elif Çetinkaya ikinci oldu. 8 -12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Türkiye şampiyonası için Rize'ye gidiyoruz. Başarı için emek vermek gerekiyor. Türkiye şampiyonası için sporcularımıza güveniyorum. 400 sporcu katılacak. İlk defa katılıyorlar. Başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

"Örnek öğrenci"

Öğrencilerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak gelişimleri için sporu desteklediklerini belirten Celal Sönmez Ortaokulu Okul Müdürü Sevde Gül Çiftçi, "Okulumuzun 6. Sınıf öğrencileri Elif ve Melis'i tebrik ediyorum. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Birlikte maçlara katılıyoruz. Onlar başarılı olunca okulumuzda başarılı oluyor. Bireysel olarak başarılı olunca mutlu oluyoruz. Özgüven sağlıyor ve gelecekte daha başarılı olacaklarına inanamıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın başarısı diğer öğrencilerimize de örnek oluyor" şeklinde konuştu.

"Genç sporcular için desteklere hazırız"

Türkiye Şampiyonasına katılım için öğrencilere sponsor olduklarını söyleyen Güzelyurt Mahalle Muhtarı Teslime Yılmaz da, "Çocuklarımız bize geldiler aileleriyle birlikte. Madalya aldıklarını söylediler çok mutlu oldum. Antrenörümüzle sohbet ettik Türkiye şampiyonasına katılmak için hak kazandıklarını desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade ettiler. Bende kendilerine daha önce elimden ne geliyorsa yapabileceğimizi söylemiştim. Çocuklarımızın formalarını hazırlattık. Ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını sağladık. Bundan sonra ki süreçte gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Onlara Türkiye Şampiyonasında da başarılar diliyorum" ifadesinde bulundu. - ANTALYA