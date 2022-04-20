Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu - Son Dakika
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Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu

20.04.2022 11:38

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'nın okçulukta dünya kupasına en fazla ev sahipliği yapan kent olduğunu bildirdi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Antalya'nın okçulukta dünya kupasına en fazla ev sahipliği yapan kent olduğunu bildirdi.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında başlattıkları "Olimpiyatın Gençleri" adlı gelişim programının Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonu olmasıyla zirveye ulaştığını söyledi.

Türk okçuluğunun son yıllarda dünyanın parlayan yıldızı hale geldiğini dile getiren Ergin, bu yıl da dünya kupası finallerinde her kategoride birer sporcu ile yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Dünya Kupası sisteminin 2006 yılından bu yana uygulandığını ifade eden Ergin, "Dünya Kupası'nda en başarılı organizasyonlardan birisini yapıyoruz. Dünya kupası ayağına 15. defa ev sahipliği yapan Antalya, bu anlamda organizasyonun en çok düzenlendiği kent oldu. En fazla dünya kupası ayağı düzenlemiş ülke ve il konumundayız. Bu da Türkiye'ye olan güven ve organizasyondaki başarıyı gösteriyor. Dünya ülkeleri tarafından yaptığımız organizasyonlar takdir ediliyor. Bütün sporcuların konforu çok iyi gözetiliyor. Türkiye, talip olduğu her uluslararası okçuluğu rahatlıkla ülkemize getirecek bir federasyona sahip." dedi.

"Buraya gelen ülkeler başarımızın sırrını merak ediyor"

Teknik ekip olarak sahada sportif anlamda başarı kazanmaya çalışırken Türkiye'nin organizasyon anlamında temsiliyeti ile ilgili sorumluklarını da en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Ergin, "50 ülkeden 355 sporcuyu barınmalarından yiyeceklerine, transferlerine kadar önemli bir organizasyonu başarıyla yapıyoruz. Dünya kupası sistemi oluşturulmadan önce biz 1991 yılından bu yana bu tarihlerde Antalya'da ortalama 40 ülkenin katıldığı uluslararası organizasyon yapıyorduk. Turizm sezonu öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonlar hem farklı ülkelerden sporcuların Antalya'ya gelmesini hem de ülke tanıtımında büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organizasyondaki başarısıyla sportif başarıyı aynı anda yürüttüğünü kaydeden Ergin, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye inşallah devam edeceğiz. Buraya gelen ülkeler de başarımızın sırrını merak ediyorlar. Bizimle özellikle Antalya'da ortak kamp yapmak istiyorlar. Bu da Türk okçuluğunun ne seviyeye geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu
Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu
Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu
Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu

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Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak

Togo Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Okçuluk, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya dünya okçuluğunun adresi oldu - Son Dakika


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