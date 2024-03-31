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Antalya Grand Slam'de Milli Sporcular 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Antalya Grand Slam'de Milli Sporcular 3 Bronz Madalya Kazandı

Antalya Grand Slam\'de Milli Sporcular 3 Bronz Madalya Kazandı

Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'in son gününde milli sporcular 3 bronz madalya kazandı. Mihael Zgank, Peter Safrany'i yenerek 90 kiloda bronz madalya kazandı. Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk ise sırasıyla Hayun Kim ve Lea Fontaine'i yenerek 78 kiloda bronz madalya elde etti.

31.03.2024 22:07  Güncelleme: 22:09
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Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'in son gününde milli sporcular 3 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, üçüncü gün mücadeleleriyle sona erdi.

Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada, 90 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Mihael Zgank, Macar rakibi Peter Safrany'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Kayra Özdemir 78 kiloda Koreli Hayun Kim'i, 78 kiloda milli sporcu Hilal Öztürk de Fransız rakibi Lea Fontaine'yi yenerek üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Hilal Öztürk, Antalya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya Grand Slam'de Milli Sporcular 3 Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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