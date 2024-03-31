Antalya Grand Slam\'de Milli Sporcular 3 Bronz Madalya Kazandı

Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'in son gününde milli sporcular 3 bronz madalya kazandı.
Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, üçüncü gün mücadeleleriyle sona erdi.
Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada, 90 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Mihael Zgank, Macar rakibi Peter Safrany'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu Kayra Özdemir 78 kiloda Koreli Hayun Kim'i, 78 kiloda milli sporcu Hilal Öztürk de Fransız rakibi Lea Fontaine'yi yenerek üçüncü oldu.
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Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması, savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Arsenal arasında oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Brighton Hove Albion karşısında 2-1 kazanan Liverpool, ligin yeni lideri oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat, Çankırı'da trafik kazası sonucu ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir. Cenaze törenine ailesi, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, sporcular ve vatandaşlar katılmıştır. Kavurat'ın cenazesi Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nin play-off 5. hafta maçları tamamlandı. Bornova Hitabspor, Horozkentspor ile 0-0 berabere kalarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ünye Gücü Futbol Kulübü ise Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek ikinci sırada yer aldı. Giresun Sanayispor ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Kadınlar 1. Lig'in play-off 6. ve son hafta maçları ise 7 Nisan Pazar günü yapılacak. Konya İdmanyurdu ise play-out maçları sonucunda 1. Lig'e veda etti.
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31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'deki bir taraftar, oy kullanmak için sandığa Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic formasıyla gitti.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gitti. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da ise o anlara sessiz kalamayarak "Yakışmış" dedi.
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