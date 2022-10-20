Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası devam ediyor

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası

Organizasyonun yapıldığı salondan detaylar

Sporcuların mücadelesi

İzleyicilerden detaylar

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt'un açıklaması

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası Antalya'da devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ile 24. Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, bedensel engelliler ve masterlar kategorilerindeki sporcuların mücadelesiyle sürüyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, 52 ülkeden yaklaşık bin 100 sporcunun katıldığı organizasyonun gerçekleştirildiği otelde yaptığı açıklamada, şampiyonaların bedensel engelliler ile masterlar kategorisi sağ kol mücadeleleriyle devam ettiğini söyledi.

Şampiyonanın ilk iki gününde yarışan 15, 18 ve 21 yaş kategorisi kadın ve erkek sporcuların, 18 altın, 26 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 76 madalya kazanarak takım halinde dünya ikincisi olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ve 24. Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarın büyükler kategorisi sol kol ve ertesi gün de büyükler kategorisi sağ kol mücadeleleri yapılacak. Dünden bu yana devam eden masterlar kategorisinin sonuçları ise bugünkü yapılacak finallerden sonra belli olacak."

Kurt, organizasyonun 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek mücadelelerin ardından sona ereceğini sözlerine ekledi.