Antalya haberi! 31'inci Alanya Triatlonu için geri sayım başladı - Son Dakika
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Antalya haberi! 31'inci Alanya Triatlonu için geri sayım başladı

07.10.2022 16:23
Antalya haberi! 31'inci Alanya Triatlonu için geri sayım başladı

Gelen Antalya haberlerine göre Alanya'da bu yıl 31'incisi yapılacak olan Avrupa Triatlonu Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası'nın hazırlıkları başladı.

Alanya'da bu yıl 31'incisi yapılacak olan Avrupa Triatlonu Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası'nın hazırlıkları başladı.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 31. kez düzenlenecek olan Triatlon yarışları için geri sayım başladı. Dünyada aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlon etkinlikleri Avrupa Triatlonu ve Paratiatlon Dünya Kupası'na sahne olacak ve bu yıl 31. yılını kutlayacak. 15-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek yarışlara şu ana kadar 600 sporcu kayıt yaptırdı. Kalan sürede sayının daha da artmasını beklediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pandemi gibi global felaketlerin katılımı etkilediği yarışların bu yıl eski günlerine döneceğini söyledi.

"Güzel bir ev sahipliği yapacağız"

Yücel, "Dünya'nın aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlonu'nun bu yıl 31'inci yılını kutlayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemize yakışır şekilde üzerine değer katarak ev sahipliği yapacağız. Yarışlarımız 15 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da paratriatlon startı ile başlayacak. 16 Ekim Pazar günü ise saat 07.30'da yaş grupları, saat 12.00'de elit kadın yarışları ve saat 14.00'de elit erkek yarışları başlayacak " dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya haberi! 31'inci Alanya Triatlonu için geri sayım başladı - Son Dakika

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