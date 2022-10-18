Antalya spor haberi: "Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'ya geliyor - Son Dakika
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Antalya spor haberi: "Dünyanın en güçlü sporcuları" Alanya'ya geliyor

18.10.2022 15:47

Antalya spor haberi: Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Şampiyonlar Ligi"nin 2022 yılı finalleri bu yıl Alanya'da düzenlenecek.

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Şampiyonlar Ligi"nin 2022 yılı finalleri bu yıl Alanya'da düzenlenecek.

Organizasyon Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla 5- 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

10 ülkeden toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği organizasyonda şampiyon Alanya'da belli olacak.

Halka açık gerçekleştirilecek yarışların aynı zamanda Alanya ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, yaptığı yazılı açıklamada ilk kez 2019 yılından gerçekleştirdikleri organizasyon ile ligin ayrılmaz bir parçası olduklarını bildirdi.

Yarışların sonucunda şampiyonun belli olacağını açıklayan Cimrin, "Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Serisi tüm dünyada ilgi ile izleniyor. 2022 sezonu 23 Nisan'da Finlandiya'da başladı ve farklı ülkelerdeki yarışlarla devam etti. Sporcular yarış başına kazandıkları ödüllerin yanında seride topladıkları puanlarla lig şampiyonu olmak ve büyük ödülü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlar. Kendi ülkelerinin en güçlüleri olan sporcuların bu serideki ana hedefi, şampiyonların şampiyonu olabilmek ve bu unvanı almak." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında finalleri Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı'nda yapmayı planladıklarını aktaran Cimrin, şunları kaydetti:

"Birinci gün Kleopatra Plajı'nda 3, ikinci gün İskele Şelale Meydanı'nda 3 olmak üzere 6 yarış olacak. Her ülkeden en güçlülerin katılacağı yarışlarda geçen yıl olduğu gibi Türkiye'den Fatih Karaca ve Bora Güner güçlü rakiplerinin karşısında ülkemizi temsil edecekler."

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Kaynak: AA

6 Kasım, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya spor haberi: 'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'ya geliyor - Son Dakika

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