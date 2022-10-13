Antalya haberleri... Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri Avrupa sahnesinde

Antalya'nın Avrupa Kupaları'ndaki tek temsilcisi olan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımıyla karşılaşacak.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstererek Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan Konyaaltı, Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımıyla eşleşmişti. Antalya'yı Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olma özelliğini taşıyan Mavi Kelebekler, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda Yunanistan temsilcisi A.E.S.H. Pylea takımıyla kendi evinde iki maç oynayacak. 14 Ekim Cuma günü saat 17: 00'de Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da tarihinde ilk kez bir maçta Avrupa mücadelesi verecek olan Konyaaltı, 16 Ekim Pazar saat 14: 00'de yine Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da Yunan takımıyla rövanş mücadelesi verecek. İki karşılaşmayı da hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından canlı olarak seyredebilecek. Antalya'yı Avrupa'da temsil eden tek takım durumunda olduklarını ve taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Cuma ve Pazar günleri oynayacağımız iki maçta da bütün hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA