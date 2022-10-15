Antalya haberleri | Pazarspor: 0 Serik Belediyespor: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya haberleri | Pazarspor: 0 Serik Belediyespor: 2

15.10.2022 16:16
Antalya haberleri | Pazarspor: 0 Serik Belediyespor: 2

Antalya gelişmesine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Pazarspor, Serik Belediyespor'u konuk etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Pazarspor, Serik Belediyespor'u konuk etti. Antalya ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Yakup Özhan xx, Vedat Demir xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Pazarspor: Yasin Davuş x, Oğuzhan Birben x, Oğulcan Enes Demiroğlu x (Metin Güler dk. 81 ?), Onur Kızıltaş x, Yağız Aktaş x, Hakan Doğru xx, Maksut Birben xx (Sercan Besler dk. 81 ?), İsmail Düzgün xx, Önder Selimoğlu xx, Bedirhan Özyurt xx, Oğuzhan Eskiköy x (İlhan Topatar dk. 67 xx)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Fırat Arıkan xx, Erbay Eker xx, İsmet Benli xx, Mehmet Demirözü xx, Sebahattin Usta xx (Sergen Yatağan dk. 71 xx), Batuhan Kırdaroğlu xx (Oğuzhan Doğan dk. 79 xx), Halil İbrahim Sevinç xx (Mustafa Acar dk. 88 ?), Ergün Nazlı xx, Üstün Bilgi xxx (Muhammet Akpınar dk. 71 xx), Harun Kavaklıdere xx (Burak Göksel dk. 79 xx)

Sarı kartlar: Yağız, Özgür (Pazarspor), Mustafa, Erbay (Serik)

Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 30), Üstün Bilgi (dk. 54) (Serik Belediyespor) - RİZE

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Güler, Pazarspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haberleri | Pazarspor: 0 Serik Belediyespor: 2 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya haberleri | Pazarspor: 0 Serik Belediyespor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement