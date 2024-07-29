Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları Bronz Madalya Kazandı

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Türkiye U13 Küçük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda, Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Özen Naz Duman ile Fatmagül Şirin bronz madalyanın sahibi oldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yetenekli güreşçileri Özen Naz Duman ve Fatmagül Şirin, Türkiye U13 Küçük Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Ankara'da gerçekleştirilen ve 62 kiloda mücadele eden Kepez'in kadın güreşçileri, azimli bir çalışmanın ardından başarıya ulaştı. Karşılaşmalarda rakipleriyle başarılı mücadele eden sporcular, üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanin sahibi oldu.

Milli takım yolunda önemli bir adım

Kepez Belediyesi Spor Kulübü alt yapısından yetişen sporcuları tebrik eden antrenör Meral Kaya, "Sporcularımızın küçük yaşta elde ettikleri bu başarı, onların gelecekteki milli takım kadrosuna dahil olma yolunda önemli bir adımdır" dedi. - ANTALYA