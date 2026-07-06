Antalya Kırkpınar'da Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Antalya Kırkpınar'da Zirveye Çıktı

Antalya Kırkpınar\'da Zirveye Çıktı
06.07.2026 11:32
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Antalyalı pehlivanlar, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde en çok madalya kazanarak başarı gösterdi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl da en çok madalyayı Antalya adına mücadele eden pehlivanlar kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda üç gün süren organizasyonda 14 farklı boyda toplam 840 pehlivan kol bağladı.

Final müsabakalarının ardından 61 pehlivan kürsüye çıkarken, madalya sıralamasında Antalya açık ara ilk sırada yer aldı.

Başpehlivanlık finalinde Antalyalı Erkan Taş ile Ankara adına güreşen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

Rakibini puanlama bölümünde mağlup eden Erkan Taş, altın kemeri Antalya'ya götürerek kentin yağlı güreşteki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Yağlı güreşe yaptığı yatırımlar, altyapı çalışmaları ve çok sayıda kulüpte sürdürülen eğitim faaliyetlerinin karşılığını alan Antalya, bu yıl organizasyonda toplam 22 derece elde etti.

Antalyalı pehlivanlar, minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok kategoride kürsüye çıkarak Kırkpınar'a damga vurdu.

Madalya sıralamasında Antalya'yı 10 dereceyle İstanbul, 9 dereceyle Balıkesir takip etti.

Kocaeli ve Muğla beşer, Edirne üç, Ankara ve Yalova ikişer, Bursa, Çorum ve Tokat ise birer derece kazandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Antalya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya Kırkpınar'da Zirveye Çıktı - Son Dakika

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