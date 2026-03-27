Antalya, Kışın 1500'den Fazla Futbol Takımı İle Dolduruyor

Kış döneminde 1500'ü aşkın futbol takımının kamp yaptığı Antalya, milli takımların da tercih ettiği destinasyon haline geldi.

Denizi, kumu, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, aynı zamanda tesislerinin kalitesi, ılıman iklim yapısı, seyahat kolaylığı ile de futbol kulüplerinin en önemli kamp merkezlerinden oldu.

Bu yıl kış döneminde 1500'ten fazla futbol takımının kamp yeri olarak tercih ettiği kent, futbol milli takımlarına da ev sahipliği yapıyor.

Antalya'da bu ay İran, Ürdün, Kosta Rika ve Nijerya A milli takımlarının yanı sıra Hollanda, Kosova ve Belarus 17 yaş altı milli takımları, Özbekistan 23 yaş altı milli takımı ve Rusya 21 yaş altı milli takımı kampını sürdürüyor.

"Türkiye'yi güvenli bölge olarak görüp Antalya'yı tercih etmeleri tüm dünyaya bir mesaj oluyor"

Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine, spor turizminin gelişmesiyle otellerin 12 ay açık kaldığını, istihdamın arttığını söyledi.

Kiraz, "ölü sezon" olarak nitelendirilen aylarda otellerde önemli bir sporcu yoğunluğu olduğunu ifade etti.

Futbol kulüplerinin yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrika'dan milli takımların da kamp yapmak için Antalya'ya ilgisinin olduğunu belirten Kiraz, "Bu bizim açımızdan sevindirici. Milli takımların savaş atmosferinde Türkiye'yi güvenli bölge olarak görüp Antalya'yı tercih etmeleri tüm dünyaya bir mesaj oluyor. Antalya bu açıdan oldukça güvenilir bir bölge. Takımlar da burada güzel havada mutlu bir şekilde kamplarını yapıyorlar." dedi.

"Geçen yıla oranla yüzde 12 civarında bir artışla sezonu kapatacağız"

Nida Kiraz, milli takımların Antalya'ya ilgisinin devam edeceğini düşündüklerini dile getirerek, "Bu tarihte Antalya'ya ilginin olması gelecek yıllar için de ümit verici. Gelecek yıllar için de talepler var. Bu taleplerin her geçen yıl artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Özellikle Rusya Premier Ligi kulüplerinin akademilerindeki genç futbol takımlarının bu sezon da Antalya'da kamp yapmaya devam ettiklerini aktaran Kiraz, "Erkekler olduğu kadar kadın futbol takımları da bu yıl kamp için Antalya'ya geldi. Spor turizmi bu yıl oldukça başarılı geçti. Geçen yıla oranla yüzde 12 civarında bir artışla sezonu kapatacağız. Antalya, bu anlamda dünyadaki popülaritesini koruyor." ifadelerini kullandı.