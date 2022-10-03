CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı - Son Dakika
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CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı

03.10.2022 21:50

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası başladı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri açıklarında düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 5 dünya rekoru kırıldı.

İlk gün yarışlarında sabit ağırlık (CWT) disiplininde kadınlarda master 50-54 yaş kategorisinde Türk Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, 60 metreye dalarak, dünya rekoruna imza attı ve altın madalya kazandı.

Birgül Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede çok katılımlı bir organizasyon düzenlenmesinin Kaş'ta coşku yarattığını söyledi.

Kırdığı dünya rekorunun heyecanı içinde olduğunu belirten Erken, "Gözümüz her zaman zirvede. Sağlığımız elverdiği ölçüde yeni rekorlar gelecek." dedi.

Aynı kategoride erkeklerde yapılan yarışta ise Danimarkalı sporcu Jesper Stechmann 98 metre dalarak, dünya rekoru kırdı.

Erkekler master yarışlarında 55-59 yaşta Hollandalı sporcu Pete Botman 100 metreyle rekorun yeni sahibi oldu.

60-64 yaşta yaş erkekler kategorisinde Alman Karsten Mohr ve Fransız Christophe Dromard ise 70 metre dalışıyla dünya rekorunu paylaştı.

Kadınlar sabit ağırlık büyükler disiplininde Slovenyalı sporcu Alenka Artnik 116 metreyle rekor kırarak altın madalya kazandı.

Erkeklerde aynı kategoride yarışan Fransız Arnaud Jerald de 123 metreyle altın madalyanın sahibi oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı - Son Dakika
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