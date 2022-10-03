Birgül Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede çok katılımlı bir organizasyon düzenlenmesinin Kaş'ta coşku yarattığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 5 dünya rekoru kırıldı - Son Dakika

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