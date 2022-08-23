Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

23.08.2022 14:59
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde su tankeri ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde su tankeri ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

T.A'nın idaresindeki 06 DF 0410 plakalı otomobil Kaş istikametinden Seydikemer yönüne giderken, karşı yönden gelen O.K'nin yönetimindeki 07 SAT 82 plakalı tanker ve A.D'nin kullandığı 31 ADJ 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü T.A, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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