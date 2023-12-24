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Antalya Ultra Maratonu Sonuçlandı

Antalya'da düzenlenen üçüncü Antalya Ultra Maratonu, 39 ülkeden 1720 sporcunun katılımıyla sona erdi. Maratonun son gününde 5 ve 12 kilometrelik koşular gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Antalya Ultra Maratonu Sonuçlandı
24.12.2023 - 17:07,
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Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu sona erdi.

Konyaaltı Belediyesinin "Maviden beyaza" sloganıyla 39 ülkeden 1720 sporcunun katılımıyla düzenlediği maratonun son gününde 5 ve 12 kilometrelik koşular gerçekleştirildi.

Maratonun 5 kilometrelik parkurunda kadınlarda Michaela Maria Blaga, erkeklerde ise Mihai Alin Savlovschiro birinci oldu.

Koşunun 12 kilometrelik parkurunu kadınlarda Evgenia Riazanova, erkeklerde ise Rares Imre Miklos ilk sırada tamamladı.

Maratonun "pati-run" etabında yarışan köpekler, renkli görüntüler oluşturdu.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Kaynak: AA
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