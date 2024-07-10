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Antalyalı 14 yaşındaki Zeynepsu Yünlü, İşitme Engelliler Avrupa Tenis Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Antalya'da 2 yıldır aktif tenis oynayan 14 yaşındaki Zeynepsu Yünlü, Türkiye İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı forması altında, Avusturya'nın Villach kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Bir hafta süren organizasyonda çiftler kategorisinde, Çanakkaleli partneri Naz Albayrak ile korta çıkan Zeynepsu Yünlü, Avrupa ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı. Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nün sporcusu olan Zeynepsu Yünlü, hedefinin dünya çapında başarı elde etmek olduğunu söyledi. - ANTALYA