Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik - Son Dakika
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Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik

07.04.2022 10:44
Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında A. Hatayspor'u konuk edecek olan FT Antalyaspor'da 3 eksik bulunuyor.

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında A. Hatayspor'u konuk edecek olan FT Antalyaspor'da 3 eksik bulunuyor.

Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalan FT Antalyaspor, çıkışını A.Hatayspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Son 9 maçından 6 galibiyet, 3 beraberlik çıkaran kırmızı-beyazlılar, 44 puanla ligde 9. sıraya yerleşti. Hedefini ilk 5 olarak belirleyen Antalyaspor, 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da ağırlayacağı Hatayspor maçını da kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Günde tek idmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda zorlu karşılaşmada sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi forma giyemeyecek. Ufuk Akyol ve Harn Alpsoy, takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Antalyaspor'da antrenman sonrası Rus futbolcu Kudriashov'un 35. yaşı pasta kesilerek kutlandı. Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek. - ANTALYA

Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik
Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik
Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik
Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik
Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik

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Süper Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyapor'da, Hatayspor maçı öncesi 3 eksik - Son Dakika


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