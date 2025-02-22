Antalyaspor 2-0 Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Antalyaspor 2-0 Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu

Antalyaspor 2-0 Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

22.02.2025 17:05
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Samudio ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden ayak içiyle topu arka direğe doğru yolladı, Soner kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

18. dakikada orta sahadan atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner'in vuruşu kaleciden sekti, topu önünde bulan Larsson'un şutunda savunmada Yasin gole giden topu önledi.

31. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan serbest vuruş kullandı, arka direkte kafayla aşırtılan topu kaleci Piric çeldi.

42. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Adnan Kayatepe, Mehmet Tuğral, Ogün Kamacı

Antayaspor: Kenan Piriç, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Van de Streek, Kaluzinski, Soner Dikmen, Sam Larsson, Safuri, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Djenepo, Petrusenko, Townsend, Milosevic, Gaich

Teknik Sorumlu: Cihan Ünal

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Fall, Barak, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Opoku, Taylan Utku Aydın, Gökhan Gül, Can Keleş, Sinan Alkaş, Aytaç Kara, Atakan Müjde, Brekalo

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Soner Dikmen (dk. 10), Samudio (dk. 42) (Antalyaspor)

Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor 2-0 Kasımpaşa: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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